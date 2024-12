Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter tiene il ritmo di Napoli e Atalanta

vedi letture

Importantissima risposta dell'Inter alle vittorie di Atalanta e Napoli, nella 17esima giornata di Serie A che si è così conclusa. I nerazzurri battono il Como in casa a San Siro e restano così in scia alla Dea e agli azzurri di Antonio Conte, con in mano anche il jolly legato al recupero da giocare contro la Fiorentina a febbraio.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 37*

Lazio 34

Fiorentina 31*

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 23

Roma 19

Empoli 19

Torino 19

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

* una partita in meno