Serie A, oggi fumata bianca per la trasmissione delle gare in chiaro e sugli highlights

Accordo in dirittura d'arrivo fra Lega di Serie A e broadcaster per la diffusione in chiaro di due gare fra quelle che riapriranno il campionato post-Covid. Mancano ancora gli ultimi dettagli ma sarà Tv8, canale in chiaro di Sky, a trasmettere Atalanta-Sassuolo, mentre Hellas Verona-Cagliari sarà visibile sul canale YouTube di DAZN. In più, nell'ottica di una riduzione degli embarghi sugli highlights, per ogni giornata di campionato andrà in onda una finestra di 20 minuti su Rai Due al termine di TgPost. L'accordo verrà ratificano oggi dai presidente della Lega di Serie A in Assemblea.