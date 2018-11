Serra: "Fossi stata Mancini avrei puntato su Cutrone e l'avrei fatto giocare col Portogallo"

Katia Serra, intervenuta a Sky Sport 24, ha parlato di Patrick Cutrone: "Me lo sarei aspettato convocato e titolare domani. Mancini sta dando spazio a tanti giovani, perché non buttare dentro Cutrone subito in una partita importante per non capire il suo processo di crescita? Sono una sua fan, è un giocatore forte e se potessi scegliere punterei su di lui".