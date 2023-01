Sgarbi: "Esistono davvero milanisti o interisti che vogliono buttare giù San Siro?"

MilanNews.it

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sulla demolizione di San Siro alla quale è sempre stato contrario: "Esistono davvero milanisti o interisti che vogliono buttar giù lo stadio? Io non credo. Anche se non ho alcun interesse per il calcio - l’unica volta in cui sono stato a San Siro mi sono addormentato sulla spalla di Berlusconi - ho intuito che la città sente lo stadio come proprio: io ho soltanto interpretato un sentire comune. Il vincolo relazionale sta proprio nel difendere questo sentire comune, per far sì che le persone continuino a rispecchiarsi in un simbolo"