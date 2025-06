Si è conclusa la stagione 2024-2025 del calcio europeo. Lo score e il bilancio del Milan

Con la finale di Champions League di ieri, si è conclusa ufficialmente la stagione 2024-2025 del calcio europeo. Un'annata che ha visto il Milan fare tanta fatica: ottavo posto in campionato senza qualificazione a nessuna delle prossime competizioni europee, eliminato ai playoff di Champions League dal modesto Feyenoord dopo la figuraccia di Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro, e sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna. La speranza è che la prossima stagione - iniziata ormai da una settimana con l'arrivo del ds Tare e quello di Allegri in panchina - possa essere migliore.

IL BILANCIO FINANZIARIO DEL MILAN

Con un lungo approfondimento sul proprio sito (clicca qui), Calcio e Finanza ha pubblicato una previsione sul bilancio del Milan 2024/25 che andrà a chiudersi al 30 giugno 2025. Secondo le loro stime già questo esercizio, che comunque beneficia degli introiti della Champions League, dovrebbe chiudersi con una perdita di circa 25 milioni di euro: il bilancio sarebbe in rosso per la prima volta da due anni a questa parte. Una situazione che si è venuta a creare dalla leggera crescita del costo della rosa ed un abbattimento repentino della voce "plusvalenze", visto che quest'anno (o almeno, non ancora) non c'è stata una grossa cessione come quella di Tonali di due estati fa che ha gonfiato e di molto i ricavi. Una situazione che rispecchia perfettamente la situazione del Milan e di tutte le squadre italiane, indietro con i ricavi caratteristici rispetto al resto dell'Europa, dipendente dai ricavi derivanti dalla partecipazione alle coppe europee e costrette a ricorrere in modo massiccio a plusvalenze e player trading per andare a corprire quanto perso dal non raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Comunque fino al 30 giugno il Milan ha la possibilità di incassare dal riscatto di alcuni giocatori: quello di Pierre Kalulu alla Juventus sembra essere l'unico certo. Con i 14 milioni che i bianconeri verserebbero nelle casse del club di via Aldo Rossi la previsione di un -25 prospettata da Calcio & Finanza diventerebbe un -11, che rientrerebbe in quello che il CFO del Club Stefano Cocirio aveva prefigurato a dicembre 2024 (clicca qui) durante l'Assemblea degli Azionisti del Club convocata per approvare il bilancio 23/24: "Più o meno ci aspettiamo un range che può essere di un piccolo utile o una piccola perdita in assenza di grandi cessioni come quella di Tonali dell'ultimo anno". Alla probabile cessione di Kalulu vanno aggiunte quelle, possibili ma non così certe, di Bennacer e Saelemaekers, che entro il 30 giugno potrebbero aggiustare ulteriormente i conti rossoneri per quanto riguarda questo esercizio. Ma basterebbe comunque anche la sola cessione del centrale francese per rientrare nella previsione di Cocirio.