Simone Inzaghi: "Senza Pippo non sarei stato calciatore o allenatore"

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi è intervenuto in occasione della presentazione dell’autobiografia di Filippo Inzaghi: “Per me è semplice parlare di Filippo, è come se fossimo gemelli nonostante i tre anni di differenza. È stato importantissimo per me nella crescita, lui mi cita sempre per quello che sto facendo da allenatore e sarebbe semplice dire lo stesso di lui da calciatore o anche da allenatore.

Quello che voglio dire è che senza di lui non so se sarei stato calciatore o allenatore, è sempre stato di grande insegnamento ed è grazie a lui se ho raggiunto determinati traguardi sia in campo che nella vita”.