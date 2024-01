Sindaco Udine: "Si è persa l’occasione di dimostrare che la città è unita e prende le distanze da quanto accaduto a Maignan"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta stamattina il commento a caldo del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, dopo che la sua proposta di dare la cittadinanza onoraria a Mike Maignan dopo i vergognosi insulti razzisti durante Udinese-Milan è stata bocciata dal Consiglio Comunale della città: "Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo delicato momento.

Si è persa l’occasione per dimostrare che la nostra città è unita e che si distanzia nettamente da ciò che è accaduto, che, per quanto frequente in diversi stadi e messo in atto da pochi singoli, non rappresenta minimamente la città. Né tanto meno i nostri tifosi. Il nostro intento era duplice: una forte presa di posizione, altamente simbolica, contro ogni tipo di discriminazione. E la difesa della nostra città e dei nostri tifosi da accuse ingiuste".