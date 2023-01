MilanNews.it

Come riferito da Manuele Baiocchini per Sky Sport, le due squadre svizzere, Young Boys e Basilea, avrebbero effettuato dei sondaggi per l'attaccante del Milan, Marko Lazetic. Il centravanti serbo, classe 2004, può lasciare il club di via Aldo Rossi in questi ultimi giorni di mercato.