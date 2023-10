Sky - Non solo Maignan, out anche Sportiello: con la Juve giocherà Mirante

Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, c'è una importante novità di formazione per la gara con Juve: "Nel pomeriggio potremmo essere più chiari, ma Sportiello ha un problema muscolare e quasi certamente starà fuori con la Juve. Se dovesse saltarla, ci sarebbe spazio per Mirante".