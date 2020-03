Sky - Nonostante rassicurazioni a Pioli, Gazidis ha scelto Rangnick

Intervenuto da Casa Milan Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ha parlato della situazione del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha sofferto la settimana agitata che ha vissuto in società con la spaccatura tra Boban e Gazidis. E' stato strano anche che ieri allo stadio non fossero presenti Maldini e Massara, ufficialmente per motivi di salute come detto dall'ufficio stampa del Milan però chiaramente quando vedi tutti i dirigenti ogni domenica a seguire la partita e poi noti solo Gazidis in tribuna fa effetto. In questo momento di incertezza sul futuro, anche come detto da Pioli, l'allenatore sta avendo meno presa sulla squadra anche perchè secondo quanto sappiamo Gazidis ha scelto Rangnick quindi nonostante le rassicurazioni dell'Ad sudafricano, l'allenatore può sentirsi delegittimato. In campo è sembrato un Milan senza la rabbia agonistica che avrebbe dovuto avere, una squadra dove solo Ibrahimovic sembrava il solo a fare la differenza"