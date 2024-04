Sono quattro i diffidati del Milan. E tutti partono titolari all'Olimpico

Per alcuni giocatori del Diavolo sarà cruciale evitare il cartellino giallo: sono infatti in 4 i rossoneri diffidati e che potrebbero essere squalificati o per l'eventuale semifinale di andata o per la prima partita europea nella prossima stagione. E i nomi sono pesanti e importanti. Tutti e 4 i rossoneri diffidati questa sera partono titolari: si tratta di Maignan, Calabria, Musah e Leao.

ROMA (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Lukaku, Dybala. A disp. All. Daniele De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Théo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (Polonia)

IV UFFICIALE: Paweł Raczkowski (Polonia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Bartosz Frankowski (Polonia)

INDISPONIBILI: Azmoun e Ndicka (infortunio), Cristante (squalifica); Kalulu, Kjaer e Pobega (infortunio)