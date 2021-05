Sostegni bis: Comitato 4.0, da bozza misure che attendevamo

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Inizia a circolare la bozza del Dl Sostegni Bis, che conterrebbe le importanti misure che da tempo chiedevamo al Governo, ma prima di cantare vittoria, aspettiamo il testo definitivo". Lo dichiara il Comitato 4.0 in merito al fondo che sarebbe per previsto per risarcire le società sportive dei costi sostenuti per effettuare i tamponi. "Lavoriamo da tempo con governo e Parlamento perché i nostri club possano beneficiare di misure di sostegno - proseguono i presidenti del Comitato 4.0 -. Il decreto così impostato sarebbe una soddisfazione, nonché un segnale nella direzione di considerare quello sportivo un comparto economico a tutti gli effetti, che come gli altri ha subito i duri colpi della pandemia". Il Comitato è composto da Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, Umberto Gandini, presidente Lega Basket Seria A, Pietro Basciano, presidente Lega Nazionale Pallacanestro, Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A, Mauro Fabris, presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile, Massimo Protani, presidente Lega Basket Femminile. (ANSA).