Spalletti: "Complimenti a Gattuso per il gioco del Milan, è all'altezza di questo club"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato del Milan di Gattuso in conferenza stampa: "Complimenti a lui per come sta facendo giocare il Milan. E' un amico, una persona che stimo, uno che sta facendo vedere di essere all'altezza di allenare questo club. Mi farebbe piacere come i giovani allenatori gestiscono la settimana: Inzaghi, Di Francesco, Inzaghi, De Zerbi, Giampaolo che non sarà giovanissimo ma allena in un modo molto interessante. Secondo me siamo cresciuti da un punto di vista di altezza e determinazione: calci d'angolo e falli laterali. Cercheremo il gol che possa fare la differenza".