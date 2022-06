Spezia calcio, biglietti singoli più costosi con le grandi

Fonte: ANSA

(ANSA) - LA SPEZIA, 21 GIU - Lo Spezia adegua i prezzi degli abbonamenti alla serie A. La prima campagna da quando il club milita nella massima divisione porta un aumento dei prezzi in ogni settore: passa da 110 a 245 euro la Curva Ferrovia, da 230 a 625 euro i distinti centrali, mentre si arriva quasi a mille euro per un posto in tribuna per assistere dal vivo alle 19 partite casalinghe della stagione 22/23. Tariffe ridotte per gli under 14 e tagliandi gratis per i bambini fino a 5 anni. Per le singole partite, il costo varierà a seconda delle avversarie. Contro Inter, Juventus, Milan e Napoli si va dai 30 euro in curva ai 125 euro in tribuna, cifra che è dimezzata per le partite contro Bologna, Cremonese, Empoli, Lecce, Monza, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona. Tariffe da 20 a 75 euro contro Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma e Sampdoria. La campagna abbonamenti inizia il 22 giugno con la fase di prelazione, dal 6 al 30 luglio la vendita libera. (ANSA).