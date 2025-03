Spurs Legends-Milan Glorie, le formazioni ufficiali

Alle 15:00 il Milan Glorie scende in campo contro le Spurs Legends, in un'amichevole in scena allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Queste le formazioni ufficiali:

Spurs Legends: Gomes, Chimbonda, Dawson, King, Kaboul, Sandro, Tainio, Lennon, Defoe, Berbatov, Keane. A disp.: Vorm, Bassong, Assou-Ekotto, Perry, Brown, Nielsen, Freund, Sheringham, Falco.

Milan Glorie: Dida, Cafu, Laursen, Simic, Roque Junior, Giunti, Pirlo, Ambrosini, Serginho, Fuser, Oliveira. A disp.: Fiori, Jankulovski, Borriello, Zaccardo.

L'appuntamento è fissato per domenica 23 marzo alle 15.00 (ora italiana), con la diretta live della partita su AC Milan Official App e Milan TV in esclusiva per l'Italia, oltre che con il consueto live testuale di MilanNews.it