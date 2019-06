Stasera Italia-Brasile, il Milan fa gli auguri alle rossonere: "Vinca la migliore!"

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha espresso il suo augurio verso le proprie calciatrici, stasera impegnate in Italia-Brasile al Mondiale Femminile: "Compagne in rossonero, avversarie per una sera: oggi si sfidano Italia e Brasile, vinca la migliore!".

🇮🇹 v 🇧🇷

A case of divided loyalty tonight for Rossoneri fans as Thaisa takes on her teammates in the Italy camp. Let the best Rossonere win!

Compagne in rossonero, avversarie per una sera: oggi si sfidano Italia e Brasile, vinca la migliore! #WorldwideMilan #FIFAWWC pic.twitter.com/IBqrT6eKkZ