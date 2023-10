Stefano Nava sul figlio Lapo: "E' lo stesso della foto sul tram. Esordio? Sarebbe emozionante"

Stefano Nava è stato un ex difensore del Milan e oggi è ancora legato alla famiglia rossonera con il figlio Lapo che è il quarto portiere del Diavolo e oggi vestirà i panni del secondo ad Antonio Mirante durante Milan-Juventus. Alla Gazzetta dello Sport, il padre ha parlato così del figlio: "Lapo è ancora quel ragazzo con la tuta del Milan fotografato sul tram, non è cambiato di una virgola. Stavolta c’è una situazione fuori dall’ordinario, e per un calciatore riuscire a gestire l’aspetto emotivo è molto importante. Se dovesse debuttare? Immagino che, al netto della sua freddezza, per lui sarebbe molto emozionante.

Per quanto riguarda me, mi siederei su una poltrona e direi ‘okay, ora vediamo cosa succede’. Come se fossi al cinema, curioso di vedere quanto sarebbe bello quel film. Certo, sarebbe una cosa splendida poter vivere un interrogativo del genere, perché si è lavorato tanto nel settore giovanile per arrivare pronti a questo tipo di situazioni"