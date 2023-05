MilanNews.it

In vista della gara contro la Sampdoria in programma sabato sera alle 20.45, Stefano Pioli incontrerà i giornalisti in conferenza stampa a Milanello domani pomeriggio alle ore 14. L'evento potrà essere seguito, come di consueto, su MilanNews.it che proporrà la live testuale.