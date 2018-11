Strinic sul ritorno in campo: "Due mesi per ritrovare la forma migliore"

Ivan Strinic, intervistato da 24 Sata, ha parlato del suo ritorno in campo, ammettendo che per ritrovare la forma migliore ci vorranno un paio di mesi: "L'obiettivo è tornare il più presto possibile, ma sono consapevole che per un massimo di forza fisica e forma competitiva ci vorranno un paio di mesi. Spero di tornare al top e giocare, ma non è una domanda per me, ma per il mister. Se in Nazionale ci fosse bisogno di me ripondero. Ora penso a tornare ad allenarmi, ritrovando la forma e il minutaggio. Cercherò di far sì che i pochi anni di carriera che ho davanti vadano nella miglior maniera possibile".