Tabù Leao, ancora nessun gol in campionato a San Siro: tutte le reti segnate in trasferta

vedi letture

Dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro il Bologna, il Milan si prepara a concludere un campionato di Serie A che ha lasciato più ombre che luci. Il prossimo impegno contro il Genoa servirà a provare a dare continuità di rentimento e morale alto in vista della delicata finale di Coppa Italia.

Genoa-Milan, Conceiçao si affiderà ovviamente a Rafael Leao

Il numero dieci del Milan sembrerebbe aver superato una volta e per tutte i momenti di difficoltà di questa stagione. A confermarlo non solo tanto le parole, ma i fatti e i numeri. In questa stagione, Rafa ha segnato 11 gol totali e totalizzato 11 assist per i propri compagni. Il piccolo difetto? Sin qui Leao non ha ancora segnato in Serie A a San Siro: tutti i suoi 7 gol sono stati siglati lontano da Milano (l'ultimo in casa dell'Udinese).