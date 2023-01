Tatarusanu in calo, Pioli: "Ora non mi devo soffermare sui singoli, ma quando subisci così tanto anche il portiere va in difficoltà"

MilanNews.it

Dopo la netta sconfitta per 5-2 contro il Sassuolo, mister Pioli ha parlato a Sky Sport del brutto momento di Tatarusanu: "Quando una squadra subisce così tanto anche il portiere va in difficoltà, in questo momento non mi devo soffermare su un singolo ma su come la squadra debba tenere meglio il campo, con più unione e distanze migliori. Lavoreremo in settimana per portare miglioramenti in modo veloce, perché quella di domenica sarà una partita importante”.