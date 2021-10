Tavecchio: "Il Var ha tagliato gli errori del 90% e migliorerà ancora"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a 1 Station Radio delle multiproprietà nel calcio in riferimento alla situazione di Lazio e Salernitana, ma anche sul Var e le polemiche degli ultimi giorni: "A suo tempo tutti avevano sottoscritto la possibilità che un proprietario di due club, una volta approdato in B col secondo, avrebbe dovuto attrezzarsi per cederla vista la possibilità di venire promossi. Non posso entrare nella testa di Lotito ma sono sicuro che la regola avrebbe imposto la cessione senza escamotage come il trust. I tifosi granata meritano che la squadra militi in A, se la sono sudata sul campo. Però io non avrei concesso proroghe sulla cessione del club". Poi parlando degli arbitri e del Var: "Sono stato io a portarlo in Italia dopo il via libera di Blatter. Abbiamo ridotto gli errori del 90% e andando avanti miglioreremo ancora, serve pazienza".