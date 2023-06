The Athletic - Asensio ha deciso: firmerà per il Psg

MilanNews.it

Marco Asensio ha deciso di firmare per il Paris Saint Germain, questo quello che viene riportato dall'indiscrezione dei giornalisti di The Athletic David Ornstein e Guillermo Rai. Il 27enne spagnolo non firmerà il rinnovo con il Real Madrid e si libererà a zero dal primo luglio: Asensio firmerà il suo nuovo contratto dopo l'ultima giornata della Liga che si giocherà questo weekend. Anche il Milan era interessato a questo profilo.