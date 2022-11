Theo celebra il successo della Francia contro l'Australia: "Complimenti alla squadra"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Theo Hernandez ha celebrato il primo successo ottenuto dalla Francia al Mondiale in Qatar contro l'Australia. Il terzino sinistro francese, subentrato nel primo tempo al posto del fratello Lucas Hernandez e autore di un assist per Rabiot in occasione del momentaneo 1-1, ha condiviso tre scatti della sfida vinta contro gli australiani. Il classe '97 in didascalia ha aggiunto anche un pensiero per il fratello e giocatore del Bayern Monaco che ha rimediato un grave infortunio: "Complimenti alla squadra e grazie ai tifosi presenti. Buon recupero fratello mio".