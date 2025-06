Theo verso l'Al Hilal, un ex difensore francese non condivide questa scelta

Théo Hernandez è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. L'addio del terzino francese al Milan sembra ormai una questione di tempo e questa decisione non ha mancato di sollevare critiche. Il laterale sinistro della nazionale francese, 27 anni, si appresta a lasciare i rossoneri dopo sei stagioni, portando nelle casse del club circa 30 milioni di euro. Un affare economicamente rilevante, considerando che il giocatore è entrato nell’ultimo anno di contratto.

Ma per Éric Di Meco, ex difensore della nazionale e oggi opinionista, la scelta del classe '97 appare incomprensibile: "È deprimente vedere un calciatore come lui rinunciare all’aspetto sportivo a soli 27 anni", ha commentato nel programma Rothen s’enflamme. Il trasferimento garantirebbe a Hernandez un ingaggio di circa 20 milioni di euro annui, ma Di Meco non è convinto: "In un calcio ormai dominato dai soldi, è ancora possibile conciliare carriera sportiva e aspetto economico. Andare in Arabia a fine carriera, lo capisco. A 27 anni, no".

Il passaggio all’Al-Hilal arriva in un momento delicato della carriera di Hernandez: protagonista dello scudetto del Milan nel 2022, il francese ha vissuto un calo di rendimento nella stagione appena conclusa. L’Atlético Madrid, il suo primo club, aveva provato a riportarlo a casa, ma l’offerta è stata respinta. Ora, salvo sorprese, lo attende il campionato saudita, con buona pace di chi sperava di vederlo ancora protagonista in Europa.