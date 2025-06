A. Bigon non ha dubbi: "Rivera è stato il più grande giocatore italiano"

Alberto Bigon, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi anni al Milan ed in particolare del rapporto che aveva con Gianni Rivera: "Dieci anni, compagni in campo, amici fuori. C’era feeling, ci si capiva al volo. Eravamo vicini anche di casa, io in via Washington, lui dalle parti di San Siro. Rivera è stato il più grande giocatore italiano.

Liedholm mi voleva spostare a fare il libero? Ero centravanti, falso nueve. Ma il ruolo di libero mi piaceva, ero pronto, e invece proprio in quei giorni, e diciamo per fortuna, è nato il fenomeno: Franco Baresi, il meraviglioso Piscinin, giocatore di un altro livello".