Ranking UEFA, il Mlan è in Top 20 ed è la terza fra le squadre italiane
Il sito ufficiale UEFA ha aggiornato i ranking in vista della nuova stagione sportiva. Tolti i risultati sportivi della stagione 2020/21 ne nasce una nuova classifica che, ricordiamo, sarà la discriminante per determinare le fasce dei sorteggi delle coppe europee della prossima stagione. Il Milan è attualmente al 19° posto ma sarà inevitabile una discesa fuori dalla Top 20 poiché i rossoneri non partecipano in questa stagione ad alcuna competizione UEFA. Vediamo nel dettaglio:
1. Real Madrid 117.500
2. Bayern Monaco 108.250
3. Inter 107.250
4. Manchester City 102.750
5. Liverpool 101.500
6. Paris Saint-Germain 94.500
7. Bayer Leverkusen 85.250
8. Borussia Dortmund 84.750
9. Barcellona 83.250
10. Roma 80.500
11. Benfica 77.750
12. Atletico Madrid 77.500
13. Manchester United 76.500
14. Chelsea 76.000
15. Arsenal 75.000
16. Eintracht Francoforte 74.000
17. West Ham 69.000
18. Feyenoord 67.000
19. Milan 66.000
20. Atalanta 65.000
21. Fiorentina 62.000
25. Lazio 59.000
32. Juventus 53.250
35. Napoli 51.000
93. Bologna 16.189
