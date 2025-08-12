Sacchi sbotta contro Hojlund: "Uno così non va bene"

Il nome per l'attacco su cui il Milan, nelle ultime ore, sta concentrando le sue attenzioni è quello di Rasmus Hojlund. Con la chiusura di De Winter e Athekame in vista, la dirigenza rossonera potrà concentrarsi al 100% sull'innesto del nuovo centravanti cercato per fare da complemento e da concorrente a Santiago Gimenez. La punta danese però non vuole lasciare il Manchester United anche se Tare è stato ieri in Inghilterra ed è fiducioso, come tutto il club, di riuscire a convincere l'ex Atalanta. Di questo e del calciatore ha parlato Arrigo Sacchi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il paragone di Sacchi tra l'incertezza di Hojlund e la volontà di Modric: "Modric, a quarant'anni e dopo tutto quello che ha vinto con il Real Madrid, ha deciso di vivere un'esperienza da protagonista al Milan, perché il Milan, per lui, è un club storico e famoso in tutto il mondo. E lui desidera far parte di questa storia. E lo stesso discorso vale per Jashari che ha fatto di tutto con i dirigenti del Brugge per indurli a cederlo. Questi sono esempi di giocatori che, anche con i loro comportamenti, sono utili alla causa del gruppo. Hojlund invece storce la bocca quando sente pronunciare il nome Milan. Uno così non va bene"