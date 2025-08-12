Lovisa su Hojlund: "Sarebbe un grande colpo. Ci si fa condizionare dall'ultima stagione"

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato ai microfoni di Sky delle manovre di casa Milan:

Sulla costruzione della squadra

"Quando si costruisce una squadra si pensa un po' a tutto. Poi dipende tanto dall'allenatore che si ha e il Milan ha un tecnico top come Allegri. Una scelta intelligente ripartire con lui, come ha fatto il Napoli con Conte. Poi c'è Tare che ha un'esperienza tale che farà le scelte giuste".

Su Thiaw al Milan per 40 milioni

"I parametri inglesi sono fuori dalla nostra portata. Per loro un milione in più o meno non fa la differenza. È un dato oggettivo".

Su Hojlund

"L'anno scorso viene pagato quasi il doppio rispetto alle richieste di quest'anno. Ci si basa troppo sull'ultima annata e non sul potenziale del giocatore. Secondo me Hojlund sarebbe un grande colpo".