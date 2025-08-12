MN - Cordova: "Nei passaggi e nei recuperi, Estupinan è meglio di Theo Hernandez"
Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordoba. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it
Cosa rappresenta Pervis Estupiñán per il calcio ecuadoriano?
"Pervis è un calciatore che si è evoluto e ha dimostrato le sue abilità fin da piccolo nel Paese. Ha debuttato giovanissimo nella Liga de Quito e ha fatto il salto di qualità a livello internazionale, mantenendo il suo livello, cosa che pochi riescono a fare".
Molti in Italia dubitano che Estupiñán possa eguagliare il livello di un giocatore come Theo Hernández. Cosa ne pensi?
"Questa reazione è prevedibile, dato che Theo è stato un giocatore importante del Milan per molti anni. Pervis ha il difficile compito di ricoprire quella posizione ma credo che sia alla pari con il gioco di Theo Hernández e persino di gran lunga superiore in aspetti come la precisione nei passaggi e i recuperi".
