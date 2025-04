Thiaw guida la classifica degli autogol: ecco da quanto un giocatore non ne segnava tre in un anno

Malick Thiaw sta diventando suo malgrado uno specialista degli autogol. Quello contro la Fiorentina è il terzo stagionale: nessuno come lui in Serie A. Per il centrale tedesco del Milan i precedenti due erano arrivati contro il Torino, all'andata e al ritorno. Il tedesco guida questa speciale e poco onorevole classifica, staccando Lautaro Giannetti dell'Udinese e Antonino Gallo del Lecce (anche lui in autogol in questo turno contro il Venezia), entrambi fermi a quota 2.

Erano 27 anni che non si vedevano tante autoreti in un singolo giocatore

Per trovare un giocatore così sfortunato dobbiamo risalire all'edizione 1997/98 della Serie A con Jean-Pierre Cyprien del Lecce, anch'egli con tre autoreti. Per quel che riguarda invece il record di autoreti in Serie A, il primato appartiene a Franco Baresi e Riccardo Ferri che hanno superato il loro portiere per 8 volte.