Tifo e passione, la Curva rossonera festeggia 50 anni

La Curva rossonera festeggia i 50 anni dalla sua nascita. Fondata nel 1968, la Fossa dei Leoni viene considerata il primo gruppo ultrà italiano, oltre a uno dei primi in Europa, Le celebrazioni - scrive La Gazzetta dello Sport - sono iniziate con l’imponente coreografia in occasione di Milan-Juve di un mese fa e culmineranno con la festa all’Arena di Milano del 16 dicembre. Ora la Fossa non c’è più, sciolta nel 2005. O meglio, dal 2016 lo striscione è ricomparso in curva, ma si tratta di un omaggio ai padri fondatori. La parte più calda del tifo è riunita sotto tre parole: Curva Sud Milano. Ma com’è il rapporto con la tifoseria interista? Il derby milanese è un esempio in termini di ordine pubblico, perché ormai da parecchi anni non si va oltre lo sfottò. Merito di un patto di non belligeranza concordato nell’83. "Prima erano scontri pazzeschi - ricorda Giancarlo Capelli, detto il Barone - non c’erano divisori e ci si incontrava a metà del 2° arancio. E poi una volta il ritrovo delle due tifoserie era nello stesso piazzale dietro la curva nord, davanti al famoso Baretto. Il patto è stato siglato perché ci siamo tutti resi conto che si stava passando il limite e ora ci adoperiamo per garantire la tranquillità".