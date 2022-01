TMW - Altafini: "Vlahovic alla Juve? Se va al Milan è meglio"

Josè Altafini è molto chiaro sulla questione Vlahovic. Da grande attaccante quale è stato, dice a Tuttomercatoweb.com. "Chi lo prende fa certamente un affare, non ci sono dubbi. E' uno di quei giocatori che con le sue giocate, i suoi gol, il suo rendimento, può cambiare il volto di una squadra".

La Juve vorrebbe provare a prenderlo adesso nel mese di gennaio...

"Questo non lo so, così come non so se eventualmente fa bene ad andare alla Juve. Ma non credo ci sia solo il club bianconero a volerlo, perchè Vlahovic potrebbe andare in qualunque squadra europea importantissima. Può andare anche al Real Madrid, può giocare in squadre che lottano per la Champions. Per me è più forte di Haaland".

Cosa la colpisce?

"E' più tecnico".

La Fiorentina se lo perde a gennaio rischia di avere meno chance per l'Europa...

"Queste sono decisioni che deve prendere la Fiorentina, non mi sento di dare un consiglio. Se invece che alla Juve va al Milan meglio, ne ha bisogno (sorride, ndr)".