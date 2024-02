TMW - Il Milan U23: già avviato le pratiche di richiesta formale. Le ultime

vedi letture

La strada è stata aperta dalla Juventus da ormai più di 5 anni (era il 2018), la prima ad unirsi è stata l'Atalanta a partire dalla scorsa estate ma le cose non sono destinate a fermarsi qui. Stiamo riferendoci alle squadre B o Under 23 che dir si preferisca, le selezioni che giocano in Serie C facendo riferimento però, come casa madre, a società del primo livello calcistico italiano. Territori di sviluppo per i giocatori che verranno.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, al momento al primo posto in graduatoria c'è il Milan, che avrebbe anche già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro. Il progetto seconda squadra rossonera ha preso forte piede nelle passate settimane, tanto che le altre papabili candidate al momento sono state tutte sorpassate dai piani del Diavolo.

Stando alle informazioni in possesso di TMW, infatti, altre due società che si stanno muovendo da tempo per mettere in piedi la seconda squadra sono Fiorentina e Sassuolo. In ottica futura è pronto ad inserirsi pure il Torino, che però sta completando le strutture del nuovo centro sportivo propedeutiche all'apertura di una seconda squadra che possa essere terreno di sviluppo per i giovani talenti già presenti in casa e che hanno bisogno solo del giusto percorso.