TMW RADIO - Bellinazzo: “Il Milan risulta essere uno dei migliori club per gestione”

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Marco Bellinazzo

Il giornalista de "Il Sole 24 ore" Marco Bellinazzo è intervenuto su TMW Radio per parlare anche della gestione economica dei club calcistici: “Il Milan risulta essere uno dei migliori club per gestione, tra i più virtuosi. Hanno fatto una scelta precisa, puntando soprattutto sui giovani. Sono riusciti a vincere uno scudetto senza gravare sui costi, il che non era per niente scontato”.