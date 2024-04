TMW RADIO - Bonanni: "Ieri il Milan è mancato nei singoli e Pioli c'entra relativamente"

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà all'indomani della sconfitta del Milan nell'andata dei quarti di Europa League contro la Roma, l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato della deludente prestazioni dei rossoneri puntando il dito più contro i giocatori che contro Stefano Pioli, nei confronti del quale si sarebbe alzato un nuovo polverone di critiche. Queste le sue dichiarazioni.

Pioli, feroci critiche dopo il ko:

"Dico sempre che sento spesso parlare di piano B, ma il Milan ha un'identità e fa sempre abbastanza bene. Nei momenti di blackout non c'entra nulla l'allenatore. Non ha giocato benissimo ieri, ma il Milan non posso credere che sia quello visto. E' più una mancanza dei giocatori che un errore del tecnico. Ieri il Milan è mancato nei singoli e Pioli c'entra relativamente".