TMW RADIO - Braglia: "Al Milan serva gente che capisca. RRedBird forse non è avvezza di calcio"

vedi letture

Nel corso della trasmissione di TMW Radio Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia è intervenuto su alcuni dei temi più caldi dell'attualità di Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Milan e su quello che potrebbe servire al club per tornare ad essere quella superpotenza europea e mondiale che dominava nei primi anni del 2000. Queste le sue dichiarazioni.

Serve un magnate per il Milan?

"Serve gente che capisca di calcio, come era la coppia Galliani-Berlusconi. RedBird forse non è avvezza di calcio. Serve gente che capisca come e quando gestire uno spogliatoio".