TMW Radio - Brambati: "Continuo a sostenere che quando non hai tra le tue fila un giocatore importante ne risenti psicologicamente"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, approccio che doveva essere diverso con l'Inter?

"Continuo a sostenere che quando non hai tra le tue fila un giocatore importante, anche dal punto di vista psicologico, come Leao ne risenti. Io pensavo che il Milan reagisse di squadra. Credo di aver scoperto nel derby una fragilità inaspettata. Non mi aspettavo che il Milan crollasse così, anche dal punto di vista emotivo".