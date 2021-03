TMW RADIO - Brambati: "Il Milan paga la stanchezza e gli infortuni"

A parlare di Milan e non solo a <em>TMW Radio</em>, durante <em>Maracanà</em>, è stato l'ex calciatore e procuratore sportivo <strong>Massimo Brambati</strong>.

<strong>Che ne pensa del nuovo stop parziale del Milan?</strong>

"Credo che paghi la stanchezza, oltre che gli infortuni. ha iniziato prima con la qualificazione per l'Europa League. Alla lunga la paghi. Poi logico gli infortuni e i giocatori con il Covid hanno inciso. Ma mi chiedo: ma Tonali ha convinto davvero? Quando era sul mercato se ne parlava tanto, ma il campo ha parlato. Non mi è sembrato molto convincente. Lo hanno paragonato a Pirlo dopo un anno nel Brescia in Serie B. Come si fa?".