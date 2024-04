TMW RADIO - Impallomeni: "De Rossi superiore a Pioli per mosse e contromosse"

vedi letture

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Una fotografia della serata europea?

"De Rossi, perché è il miglior acquisto dei Friedkin, per me volontario. Una scelta azzeccatissima e sta sbalordendo. Anche ieri come mosse e contromosse è stato superiore a Pioli. C'è stata la demolizione di un tentativo del Milan di mettere a posto la stagione. De Rossi invece ha rilanciato le ambizioni di una squadra che sa interpretare i vari momenti di una partita".

Milan, ora sale l'attesa per il derby. E Pioli ha detto che del futuro se ne parlerà a fine stagione:

"Pioli è al centro di tutto in casa Milan. E' schiavo di tutto, dell'incertezza. I personalismi in certe fasi della stagione sono deleteri. Le scelte non le ho capite. De Rossi ha annichilito tatticamente Pioli, sia all'andata che al ritorno".

Lo vedrebbe poi alla Juve?

"Magari una chiamata se la sarebbe aspettata dopo Allegri. Lui ama la Juve".