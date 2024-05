Europa League, la Roma si inchina all'invincibile Leverkusen. Atalanta fermata a Marsiglia

vedi letture

Nemmeno la Roma può nulla contro l'invincibile Bayer Leverkusen che sale a 47 partite su 47 senza sconfitte in questa stagione. Un gol per tempo, successo meritato per la squadra di Xabi Alonso che vede la finale di Dublino sempre più vicina. I giallorossi sono chiamati all'impresa fra sette giorni alla BayArena. Sconfitta che poteva essere meno netta se Abraham a porta spalancata non mandava il pallone fuori nei minuti di recupero.

Tutto ancora aperto fra Marsiglia e Atalanta con i nerazzurri che si giocano l'accesso alla prima storica finale in una competizione europea. Succede tutto in pochi minuti dal Vélodrome con Scamacca che colpisce dopo pochi minuti e la Dea che viene ripresa da un tiro dalla distanza di Mbemba.

Le due gare di ritorno si giocheranno giovedì prossimo alle ore 21. Le finaliste si sfideranno il 22 maggio all'Aviva Stadium.

ROMA - BAYER LEVERKUSEN 0-2

28' Wirtz, 73' Andrich

MARSIGLIA - ATALANTA 1-1

11' Scamacca (A), 20' Mbemba (M)