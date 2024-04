TMW RADIO - Santini: "Vergognoso che dopo Maldini il Milan non abbia puntato su Tare"

Fabio Santini ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Tare ancora fermo:

"Trovo vergognoso che uno come Tare non abbia trovato ancora un club. Vergognoso che il Milan, dopo aver mandato via Maldini, non abbia pensato a lui. Insieme a Sartori è al top tra i dirigenti in Italia. Marotta è fuori classifica invece, ha dato una squadra da Scudetto a Inzaghi, ora deve dargliela da Champions".

E' tempo di Roma-Milan: chi può incidere di più tra Lukaku e Leao?

"De Rossi sa leggere le partite a livello europeo. Guardate la posizione di Lukaku a San Siro, lui l'ha vinta lì. Domani sera però deve giocare da ariete. Io vedo molto bene Svilar e Dybala. Lui e Paredes hanno vinto un Mondiale, da loro dobbiamo aspettarci tanto".