Tomori assente, F.Galli: "Darebbe sicurezza in più. Gabbia-Thiaw può essere coppia importante"

Si avvicina sempre di più l'euroderby di Europa League tra Milan e Roma. Rossoneri e giallorossi si affronteranno nella gara di andata dei quarti di finale questo giovedì, alle ore 21, allo stadio San Siro. Oramai è cominciato il conto alla rovescia per il fischio di inizio e per entrambe le squadre c'è una posta in palio molto elevata. Per affrontate i temi della sfida, le chiavi di lettura del doppio confronto e per un pronostico, Tuttosport oggi propone un'intervista all'ex calciatore del Milan Filippo Galli che oggi è titolare del blog La complessità del calcio.

Le parole di Galli sull'assenza di Tomori: "Darebbe qualche sicurezza in più visto che Kjaer non è al meglio. Credo che al di là delle qualità individuali sia più importante avere giocatori che riescano a stare in partita per tutti i 90’, vedi Gabbia, che riesce a svolgere il compito a lui affidato per tutta la parti

ta. Lui e Thiaw potrebbero essere una coppia importante".