Tomori, un sussulto d'orgoglio nella tempesta: questi i numeri e le statistiche dell'inglese

vedi letture

Dopo l'amaro e deludente derby perso contro l'Inter ieri sera, 2-1 grazie alle reti di Acerbi nel primo tempo e Thuram nella ripresa, il Milan dovrà adesso trovare la forza di provare a terminare questo campionato al secondo posto per poi riprogrammare in estate un futuro vincente. Un sussulto d'orgoglio che ieri sera era arrivato soprattutto dall'esultanza di Tomori, in gol nei minuti finali.

Infatti, come riportato dal sito Opta, Fikayo Tomori ha realizzato quattro gol in 22 presenze in questo campionato, esattamente il doppio di quelli messi a segno nelle prime tre stagioni di Serie A con i rossoneri (due in 81 gare tra gennaio 2021 e giugno 2023).