Tonali su Kessie: "Ha tutto per diventare un grandissimo"

Sandro Tonali, intervistato da DAZN, ha parlato di Franck Kessie: "E' simpaticissimo, non so perché abbia detto che è il capo dello spogliatoio ma è bravissimo, merita davvero tanto. E' anche un bravissimo giocatore, ha tutto per diventare fortissimo. E' il presidente riconosciuto d'ora in poi".

