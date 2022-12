TOP 5 MOMENTS 2022 - Lazio-Milan 1-2, Tonali e quell'urlo sotto la curva

MilanNews.it

Un urlo liberatorio, uno di quelli sentiti e che resteranno impressi nelle menti dei tifosi. La maglia scaraventata a terra per la troppa gioia e quella corsa sotto la Sud, stracolma di rossoneri, all'Olimpico. Il gol dell'1-2 di Sandro Tonali è stato uno di quei momenti fondamentali nella corsa scudetto della squadra di Stefano Pioli nella scorsa stagione. Soprattutto per come e quando è arrivato.

In uno stadio semi-deserto, con il tifo organizzato dei biancocelesti in protesta contro il presidente Lotito, l'Olimpico si colora principalmente di rosso e nero. Si gioca in casa. La Lazio va subito in vantaggio con Immobile (4' minuto, ndr). Ma nel secondo tempo il Milan rialza la testa e timbra la rete del pareggio grazie alla zampata in scivolata di Olivier Giroud. E al 92esimo scatta l'apoteosi: cross di Rebic in area, Acerbi respinge male, Ibra scodella di testa per Tonali che controlla di coscia ed in spaccata batte Strakosha. Dodicesimo risultato utile di fila dei rossoneri che vale la vetta a +2 sull'Inter - con i nerazzurri che il mercoledì successivo recupereranno la sfida contro il Bologna. Ma non serve spoilerare quel risultato, l'asterisco è caduto.