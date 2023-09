Torneo Quattro Nazioni, l'Italia U17 batte 3-1 la Danimarca: in gol i giovani rossoneri Liberali e Camarda

Inizia con una vittoria il cammino della Nazionale Under 17 nel Torneo ‘Quattro Nazioni’. Allo Sportpark Nord di Bonn gli Azzurrini battono 3-1 la Danimarca grazie alle reti di Mattia Liberali (Milan), Francesco Camarda (Milan) ed Elia Plicco (Parma) e si portano in testa alla classifica in compagnia della Germania, che ha superato 3-2 Israele nell’altro incontro di giornata. E proprio Israele sarà il prossimo avversario dell’Italia sabato (ore 11) a Hennef.

Un successo convincente quello della squadra guidata da Massimiliano Favo, che dopo la doppia amichevole di agosto con la Slovenia (pareggio 1-1 a Gradisca D’Isonzo e vittoria 3-0 ad Ajdovščina) mostra incoraggianti segnali di crescita in vista della prima fase delle qualificazioni europee in programma a ottobre.

“Sono molto soddisfatto – il commento del tecnico azzurro – perché abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra forte, con valori importanti sia dal punto di vista fisico che tecnico. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, anche chi è entrato a partita in corso ha fatto bene”. Nonostante il gran caldo l’Italia ha mostrato anche una buona condizione atletica: “E quando sei più brillante fisicamente escono i valori tecnici. Questi ragazzi hanno iniziato a giocare due anni fa con me nell’Under 15, l’anno scorso hanno fatto un ottimo lavoro nell’Under 16 con Zoratto e spero che possano continuare a crescere in questa stagione. C’è ancora del lavoro da fare, ma la strada è quella giusta”.

Favo schiera Liberali alle spalle del tandem offensivo formato dall’interista Mosconi e dal milanista Camarda, in un 4-3-1-2 con Pessina tra i pali, Garofalo e Vezzosi coppia centrale di difesa e Colombo e Cocchi sugli esterni. La regia è affidata a Niccolò Gariani, Diego Pisani e Di Nunzio sono le mezzali. Un po’ contratta nei primi dieci minuti, l’Italia cresce con il passare dei minuti e, dopo aver sfiorato il vantaggio con Mosconi e Camarda, sblocca il risultato in chiusura di primo tempo: Mosconi viene atterrato in area, l’arbitro non ha dubbi a indicare il dischetto e dagli undici metri Liberali non sbaglia. A inizio ripresa arriva il raddoppio, frutto di una bella azione in verticale nata dal piede di Di Nunzio e finalizzata da Camarda, che raccoglie la corta respinta del portiere danese Breum-Harild e firma il raddoppio. C’è solo l’Italia in campo, ma alla mezzora, in una delle rare sortite offensive, la Danimarca accorcia le distanze con Obi. A chiudere definitivamente la gara nel recupero è Plicco, che quindici minuti dopo il suo ingresso in campo raccoglie il cross di Cama e di testa fissa il risultato sul 3-1.