"Torniamo a quello che io ritengo da tempo": Compagnoni chiaro sul problema del Milan

Nel corso dell'odierna edizione pomeridiana di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto in trasmissione dicendo la sua dopo la disfatta europea del Milan contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

"Che il cambio di Chukwueze sia stato tardivo è fuori discussione. E' entrato lui, ha cambiato la partita. Il Milan è stato molto più pericoloso in quei 10' con Chukwueze che negli altri 80 e passa. Io non credo però che sia stato un problema tattico, credo che, fermo restando che De Rossi ha messo la squadra in campo benissimo, con questo 4-4-1-1 che ha funzionato alla perfezione, ha coperto il campo come meglio non avrebbe potutto, però nel Milan è stato sbagliato l'atteggiamento. E' scesa in campo una squadra molle, lenta, quasi mai andando a pressare l'avversario, con giocatori fondamentali con la testa altrove, Leao su tutti ma non solo. Troppo brutto il Milan per essere vero, e la Roma ha forse sprecato l'occasione di chiudere i giochi già dalla partita d'andata perché per 80' la formazione di Stefano Pioli è stato irriconosibili. Però ti ripeto, non è stato tanto un aspetto tattico ma proprio il modo di interpretare la partita, quasi come se fosse una banale partita di campionato e non una partita di Europa League ad eliminazione diretta".

Cosa ha sbagliato il Milan? "E' chiaro che nell'interpretazione di ieri la responsabilità dell'allenatore c'è, è fuori discussione. Però non è che nelle 7 partite precedenti i giocatori del Milan non erano andati bene con Pioli. Bisognerebbe capire perché ieri c'è stata questa intrepretazione così molle della partita, priva di determinazione ed aggressivitià. Il Milan era passivo quando la Roma aveva la palla ed era troppo lento quando l'aveva lui in possesso. E qui torniamo a quello che io ritengo da tempo: il Milan è una squadra che ha dei giocatori forti, è anche ben messa in campo, ma ha un clamoroso deficit di personalità nella spina dorsale. Se non risolve questo problema non andrà da nessuna parte. Però attenzione, è un problema che risolvendolo fai un salto di qualità enorme, diventa una squadra fortissima".