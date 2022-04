Totti: "Tutte le società vorrebbero Ibra per l'immagine e l'impatto che ha"

MilanNews.it

Francesco Totti è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritiro a fine stagione. L'ex capitano della Roma ha detto la sua sull'eventualità che lo svedese possa intraprendere una carriera a livello dirigenziale in futuro: "Uno come Ibra, per immagine e impatto, lo vorrebbero tutte le società. Bisogna però stare attenti a non diventare un poster o una bandiera da sventolare quando serve. Il giorno che smetterà, Ibra deve capire esattamente cosa vorrà fare e se dovesse arrivargli una proposta deve pretendere chiarezza." Totti ha poi aggiunto quali potrebbero essere le qualità di Zlatan come dirigente: "Sa di calcio e ci metterebbe poco a capire se un giocatore ha le qualità giuste o se possiede la personalità per giocare a certi livelli".