Trevisani: "Non ce la faccio a dire che la stagione del Milan è negativa. E i mitici capiscers di Twitter..."

Riccardo Trevisani, ieri a SportMediaset, ha difeso la stagione del Milan, che ritiene tutto sommato positiva: "I mitici capiscers di Twitter due ore prima di Milan-Monza avevano preparato tutta una storia sul perché Reijnders sarebbe stato distrutto da Pioli. E due ore dopo ha fatto la miglior partita da quando è al Milan. Parlano tutti, Umberto Eco aveva ragione: è una fogna a cielo aperto in cui tutti decidono di dire la loro, purtroppo. Poi però c’è un fatto: fuori dalla Champions, lontanissima dalla capolista in Serie A. Ma la capolista ha una media che in prospettiva fa 96 punti, sei passato terzo in un girone che era il più difficile di tutti e 8 e con un rigore rubato dal Paris Saint-Germain. E stai in piena zona Champions. Avendo anche avuto mezza squadra fuori. Io non ce la faccio a dire che la stagione del Milan è completamente negativa".

Poi ha ammesso che errori di Pioli ce ne siano stati: "Nonostante gli errori di Pioli ci siano stati: Giroud a destra, le scelte, voler puntare su alcuni giocatori… Per esempio, domenica si fa male Okafor: io avrei messo Chukwueze prima di lui, soprattutto post Newcastle. Poi è entrato e si è fatto male. Ma anche errori comunicativi, gli infortuni che sono per forza da ricondurre allo staff tecnico: gli errori ci sono stati. Però in questa stagione il Milan, con gli infortuni, è nel posto in cui deve stare, in zona Champions. E anche molto più avanti di altre concorrenti come Napoli, Roma, Atalanta, Fiorentina e adesso anche Bologna”.